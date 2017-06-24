Депутаты Госдумы пригласили посла Польши в России Влодзимежа Марчиняка принять участие в заседании комитета Госдумы по международным делам 3 июля и обсудить вопросы защиты исторической памяти о Великой Отечественной войне.

«Сегодня по поручению Вячеслава Викторовича (спикера ГД Володина — «Известия») мной был проведен разговор с послом по телефону, и мы предлагаем провести заседание комитета по международным делам 3 июля, куда пригласить и посла Польши, и направить приглашение руководству с сейма Польши», — заявила вице-спикер нижней палаты Парламента Ирина Яровая.

Как отмечает издание «Российская газета», одной из ключевых тем беседы станет запланированный сеймом Польши снос памятников советским воинам.