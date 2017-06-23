Вернуть в Россию останки захороненных советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, предложил Польше заместитель председателя парламентской фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. Депутат считает, что Госдума должна сделать заявление в связи с принятым сеймом Польши законопроектом о сносе памятников бойцам Красной армии.

Нижняя палата парламента Польши накануне проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ также предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских.

По словам Нилова, решение сейма Польши о разрушении более чем 200 памятников советским солдатам, героям войны, принятое именно 22 июня, является обидным и унизительным.

Депутат предложил коллегам по парламенту поставить вопрос перед польскими властями следующим образом: «не хотите памятники советским солдатам, которые освободили вашу страну от фашизма — верните их, не разрушайте! Мы найдем возможность, где их установить... Не хотите, чтобы наши деды, отцы лежали в польской земле — верните эти останки наших бойцов, эксгумируйте с почестями», — цитирует Нилова агентство городских новостей «Москва».

Монументы, по мнению «эсера», могли бы быть перевезены, в том числе и в Калининградскую область, где достаточное число «памятных мест, где они могут быть установлены».