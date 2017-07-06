Польша рассчитывает, что присутствие в стане военных США станет постоянным, заявил польский президент Анджей Дуда.

В своем выступлении на польском телевидении Дуда назвал США «гарантом военной безопасности». Присутствие армии США в Польше является крайне важным, добавил польский президент.

«Я хотел бы, чтобы присутствие союзников, и прежде всего США, на нашей территории имело бы постоянный характер», — сказал Дуда.

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в Польшу, где встретится с польским лидером Дудой и примет участие в саммите Междуморья, в рамках которого пройдет встреча лидеров стран, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Ожидается также выступление Трампа с первой после вступления в должность президента США публичной речью в Европе.