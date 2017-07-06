Министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали договор о поставке Варшаве систем ПВО Patriot. Об этом заявил министр обороны Польши Антони Мачеревич, передает «РИА Новости».

Подписание соглашения состоялось в четверг во время визита в Польшу президента США Дональда Трампа.

Американские системы противоракетной обороны Patriot Варшава получит до 2022 года. Комплексы будут оборудованы новейшей системой управления огнем IBCS, уточнил глава минобороны Польши.