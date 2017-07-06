Европейские политики обеспокоены визитом президента США Дональда Трампа в Польшу. В Евросоюзе полагают, что это свидетельствует о «молчаливом одобрении» Белого дома политики националистического правительства Варшавы, пишет Politico.

Речь, в частности, идет об отказе Польши принимать на своей территории мигрантов.

Сам Трамп разделяет подобные взгляды. Двумя неделями ранее в США после долгих судебных разбирательств был введен запрет на въезд в страну граждан из шести стран с преимущественно мусульманским населением.

В четверг, 6 июля, Дональд Трамп встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и примет участие в саммите стран Трехморья. В завершение президент США выступит с речью на площади Красинских у памятника героям Варшавского восстания, после чего отправится на саммит G20 в Гамбург.