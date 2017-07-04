Опрос: большинство американцев доверяют CNN больше, чем Трампу
Граждане Соединенных Штатов больше доверяют телеканалу CNN, чем президенту страны Дональду Трампу, следует из опроса, проведенного изданием Axios при помощи платформы Survey Monkey.
По итогам опроса, в котором приняли участие около 5 тыс. человек, выяснилось, что 50% опрошенных доверяют телеканалу, а президенту США — только 43% респондентов.
При этом выяснилось следующее: 89% опрошенных республиканцев заявили, что больше доверяют Трампу. В пользу CNN высказались лишь 9%. В то же время среди приверженцев Демократической партии телеканалу доверяет 91% принявших участие в опросе, а главе государства — не более 5% человек.
Большинство американцев (64%) заявили, что не одобряют того, что Трамп слишком активно использует Twitter, сообщает BFM.RU.