Граждане Соединенных Штатов больше доверяют телеканалу CNN, чем президенту страны Дональду Трампу, следует из опроса, проведенного изданием Axios при помощи платформы Survey Monkey.

По итогам опроса, в котором приняли участие около 5 тыс. человек, выяснилось, что 50% опрошенных доверяют телеканалу, а президенту США — только 43% респондентов.

При этом выяснилось следующее: 89% опрошенных республиканцев заявили, что больше доверяют Трампу. В пользу CNN высказались лишь 9%. В то же время среди приверженцев Демократической партии телеканалу доверяет 91% принявших участие в опросе, а главе государства — не более 5% человек.

Большинство американцев (64%) заявили, что не одобряют того, что Трамп слишком активно использует Twitter, сообщает BFM.RU.