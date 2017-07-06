Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. При этом Тиллерсон отметил, что на России лежит особая ответственность по обеспечению политического процесса в Сирии.

Об этом говорится в сообщении главы Госдепа, приуроченному к встрече президентов обеих стран в Гамбурге на саммите G20.

Тиллерсон подчеркнул, что все стороны в Сирии должны гарантировать стабильность на земле.

«Если мы не достигнем стабильности в Сирии, наш прогресс в деле нанесения поражения «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) может быть ликвидирован», - сообщил госсекретарь.