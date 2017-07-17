Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающие снос советских памятников в стране.

Закон вступит в силу спустя три месяца с момента подписания. Документ предусматривает снос в Польше памятников советской эпохи, в том числе воинских мемориалов. Нижняя палата парламента республики проголосовала по поправкам к закону 22 июня.

«Президент подписал... закон от 22 июня об изменении закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования», — говорится в заявлении представительства президента Дуды.

Напомним, по оценке Института национальной памяти Польши, контролирующего мемориалы в стране, под действие закона о декоммунизации попадут около 230 памятников Красной армии.

Россия неоднократно выступала с критикой решения польских властей о сносе памятников советской эпохи. В начале июля сообщалось, что Госдума готовит ответ на принятый в Польше закон о декоммунизации.

Отметим, что в самой Польше далеко не все разделяют решение властей предать забвению совместную борьбу Красной армии и польского народа с фашизмом. Так, жители польского города Гожув 10 июля подняли бунт против решения о переносе советского памятника, так как он, по мнению городских властей, «намекает на польско-советское единство в борьбе с фашизмом». Перенос памятника из-за протеста был временно приостановлен.