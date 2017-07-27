Продажа алкоголя будет ограничена на площадках празднования Дня города в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Кроме того, 9 и 10 сентября безопасность в местах проведения массовых мероприятий будут обеспечивать порядка 15 тыс. правоохранителей, включая больше 4,5 тыс. полицейских и больше 8 тыс. сотрудников Росгвардии, в том числе ОМОН, сообщает «ТВ Центр». Также за порядком на празднике будут следить около 2,5 тыс. дружинников и частные охранные организации.

День города в Москве отметят 9 и 10 сентября в столичных парках и на городских площадках. Главная тема торжеств в этом году — «Москва — город, где создается история», сообщает АГН «Москва».