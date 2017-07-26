Ростовская, Смоленская и Саввинская набережные в Москве станут единой прогулочной зоной от Новодевичьего монастыря до Нового Арбата. Они уже благоустроены на 50%. Ко Дню города планируется завершить ремонт пяти набережных в центре столицы. Об этом сообщается на официальном портале мэрии Москвы в среду.

Тротуары расширят на 2,5–7,5 м, более 50 тыс. кв. м прогулочных дорожек выложат крупной плиткой, у реки организуют смотровые площадки с лавочками, установят информационные стелы, более 400 новых фонарей и урны.

Газоны, деревья и кустарники будут отделять пешеходную часть набережных от проезжей.

На Пречистенской набережной работы закончены на четверть. Здесь появится новый сквер и установят фонари, стилизованные под исторические, для такси и туристических автобусов оборудуют парковочные карманы.

На Краснопресненской набережной практически демонтирован тротуар. На расширенных тротуарах установят новые лавочки. Ливневую канализацию обновят. Осенью озеленители высадят здесь 450 кустарников и 120 деревьев разных пород, сообщает телеканал «360».