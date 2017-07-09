Работы по обустройству 128 новых парковых территорий в Москве планируется завершить ко Дню города, сообщает BFM.RU.

По словам заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, около 70 новых парков будут разбиты на пустырях или в промышленных зонах.

Также чиновник сообщил, что ко Дню города будет благоустроено около 27 км набережных Москвы-реки, где обустроят пешеходные пространства.

К концу 2017 года в Москве планирую благоустроить порядка 320 улиц и площадей и около 300 км пешеходного пространства.