На юго-востоке Казахстана рухнул самолёт Як-12 авиакомпании «Казавиа», в результате чего два человека погибли. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию республики.

ЧП произошло в Панфиловском районе Алматинской области. Самолет потерпел крушение при выполнении химических работ в 10 км севернее от Жаркента.

Как сообщает ведомство, на данный момент ведется расследование инцидента.