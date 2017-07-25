Пять человек, включая двух детей, пострадали в результате наезда автомобиля в Алма-Ате. Инцидент произошел во вторник утром.

Четверо пострадавших были госпитализированы с различными травмами. Дети были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи. После оказанной первой помощи четырехлетний ребенок был направлен в отделение нейрохирургии. Его состояние пациента сейчас оценивается как средней тяжести.

По предварительным данным, управлявшая Subaru Tribeca женщина рассказала, что ее ослепило солнце. Она сбила пешеходов, переходивших улицу на разрешающий сигнал светофора. Сообщается, что по факту наезда на людей начато досудебное расследование.