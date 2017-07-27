Не менее четырех человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета на загруженную автомагистраль рядом с городом Ривердейл в американском штате Юта, сообщил местный департамент общественной безопасности.

Инцидент произошел в 55 км к северу от города Солт-Лейк-Сити.

«Самолет пролетел через три полосы автомагистрали и врезался в разделительный барьер», — приводит агентство Reuters заявление представителя полиции штата Тодда Ройса. По его словам, люди, находившиеся на дороге в момент крушения, не пострадали.

Личности погибших установлены, сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства произошедшего.