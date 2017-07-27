Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился направить Минстрою 2 млрд рублей из резервного фонда правительства для оказания помощи заемщикам по ипотечным жилищным кредитам, которые оказались в трудном материальном положении. Документ был опубликован на сайте кабмина.

Как указано в распоряжении, эти средства будут внесены в уставный капитал акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования» «в целях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации».

Отмечается, что данные меры позволят реструктуризировать не менее 1,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий заемщиков.