Доверие жителей России к кредитам и банкам в июне этого года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования ВЦИОМ. В настоящий момент 54% респондентов готовы хранить свои накопления в банках, в то время как в июне 2016 года так считали лишь 33% опрошенных.

Также индекс потребительского доверия вырос до годового максимума, что свидетельствуют о том, что россияне стали позитивнее оценивать свои потребительские возможности. Так, 29% опрошенных считают, что сейчас благоприятное время для совершения крупных покупок.

«Это означает, что, несмотря на усталость от кризиса, люди видят позитивные изменения. Наблюдаемый в последнее время рост розничного товарооборота носит не конъюнктурный, а системный характер», — отметил ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

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