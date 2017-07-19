Цены на вторичном рынке жилья постепенно опускаются. За первое полугодие 2017 года снижение цен в среднем по России составило 2,8% относительно уровня цен в тот же период 2016 года. При этом, например, в Москве стоимость квартир опустилась на 5%, а в отдельных сегментах и на 17%. По мнению участников рынка, вторичное жилье продолжает дешеветь из-за того, что квартиры на первичном рынке становятся всё доступнее.

Цена на вторичную недвижимость в России к концу первого полугодия 2017 года составила 59 тыс. рублей за кв. м и опустилась на 2,8% по сравнению с расценками на конец первого полугодия 2016 года (61 тыс. рублей). Такие данные приведены в исследовании сервиса Domofond.ru. Причем наиболее заметное снижение цен показала Москва, где они снизились на 5,2% — с 210 тыс. рублей за кв. м до 199 тыс. рублей за кв. м.

На те же 5% снизились цены и в Московской области — с 81 тыс. рублей за кв. м до 77 тыс. рублей за кв. м. Аналитики отметили, что цены плавно снижались в течение всего года: по сравнению с I кварталом 2017 года к концу полугодия средние расценки на вторичном рынке снизились на 0,9%.

То, что вторичка дешевеет, подтвердили и другие участники рынка. Падение цен на вторичном рынке Москвы более чем на 5% отметила управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая.

— Например, стоимость «квадрата» в современных панельных домах снизилась за год со 179 тыс. до 158 тыс. рублей (-14%). Старые панельные дома вовсе потеряли в цене 17% (159 тыс. рублей в июне 2016 года против 135 тыс. рублей в июне 2017 года). Снижение прайса коснулось абсолютно всех типологий, — сказала она «Известиям».

По оценке Центра информации и аналитики недвижимости (ЦИАН), в некоторых районах с жильем низкого качества, где нет новых домов, снижение цен достигает 5%. При этом, как уточнил в разговоре с «Известиями» ведущий аналитик компании Александр Пыпин, динамика цен неравномерная: в районах, где рынок за последние годы пополнился новым качественным жильем, средние цены держатся на прежнем уровне.

Директор по городской и загородной недвижимости компании Knight Frank Алексей Трещёв пояснил «Известиям», что в сегменте элитной недвижимости собственники неохотно снижают цены, поскольку платили за жилье еще долларами.

— Исторически долларовая элитная недвижимость еще в 2015–2016 годах практически полностью перешла на рублевое ценообразование в среднем по курсу 50–55 рублей за доллар. Тогда как собственники квартир на вторичном рынке по-прежнему хотят отбить свои инвестиции в иностранной валюте, курс которой с 2014 года вырос в два раза. Поэтому предложение на вторичном рынке переоценено и средняя цена находится на уровне 1 млн рублей за кв. м, — сказал он.

Тем не менее, уточнил Алексей Трещёв, и в этом сегменте в 2017 году собственники чуть более охотно идут на уступки и готовы снижать цену предложения. Хотя экспонируемые цены не упали, но при заключении сделки дисконт может доходить до 40%.

— Не заметить снижения цен просто невозможно. Во всех сегментах разные проценты, но общий тренд именно такой. Экономика страны еще не проявила положительной динамики, а рынок недвижимости в этом смысле не может жить своей жизнью и показывать рост цен при снижении доходов населения, — прокомментировал ситуацию «Известиям» руководитель отдела городской недвижимости «НДВ-Недвижимость» Денис Гаджиев.

Гендиректор инвесткомпании «Форум» Роман Паршин объяснил снижение цен упавшим спросом, а в Москве также нарастающим ажиотажем вокруг реновации.

— Учитывая качество и размеры альтернативного сносимым домам жилья, продать такие квартиры за высокую цену вряд ли будет реально, — заметил эксперт, добавив, что вторичное жилье и дальше будет дешеветь.

По его словам, этому в том числе способствует инициатива властей создавать условия для понижения ипотечной ставки. По заявлениям премьера Дмитрия Медведева, жилищные кредиты в ближайшем будущем могут выдаваться под 6% для ряда категорий граждан. В Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) также прогнозируют, что в следующем году средняя ставка на ипотеку опустится ниже 10%.

— Соответственно, при низких ставках и очевидной дешевизне «квадрата» в новостройке интерес к дорогой вторичной недвижимости будет снижаться, — полагает Роман Паршин.

Управляющий директор брокерского департамента «МИЭЛЬ — Сеть офисов недвижимости» Ирина Пешич заявила, что рынок стремится к стагнации цен, что будет благотворно для заключения сделок.

В пресс-службе Минстроя «Известиям» сообщили, что «снижение цен на вторичном рынке может свидетельствовать о том, что меры по стимулированию жилищного строительства, предпринятые правительством России, сработали».

— Поэтапное совершенствование законодательства в сфере долевого строительства Минстроем России, направленное на усиление защиты прав граждан-соинвесторов, вернуло доверие граждан и к покупке жилья на стадии строительства. Программа субсидирования ипотечной ставки, позволившая приобретать жилье в новостройках по льготной ипотечной ставке, также сделала рынок первичного жилья более привлекательным. Кроме того, с начала 2017 года рыночный уровень процентных ставок по ипотечным кредитам постепенно снижается и уже достиг рекордно низкого уровня. Это делает новое современное жилье доступным для граждан, — отметили в пресс-службе министерства.

По оценке Росстата, на вторичном рынке цены опускаются уже третий год. В 2014-м средняя цена «квадрата» в России составила порядка 58 тыс. рублей, в 2015-м — 56 тыс. рублей, а в 2016-м — 53 тыс. рублей.