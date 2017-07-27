Поисковая система Gооgle откажется от использования технологии Instant, которая показывает пользователям результаты выдачи по мере того, как они вводят поисковый запрос. Об этом сообщает издание Search Engine Land со ссылкой на представителя компании.

«Мы решили отключить Google Instant, чтобы сосредоточиться на том, чтобы сделать поиск более быстрым на всех устройствах», — заявил собеседник издания.

По его словам, Google Instant был запущен в 2010 году с целью как можно быстрее предоставить пользователям необходимую информацию. Но с тех пор значительно выросло число поисковых запросов, сделанных с мобильных устройств, а этот формат предполагает различные ограничения по изображению, вводу и обмену информацией.

Таким образом, Google не будет загружать страницу с информацией, пока пользователь на выберет один из предложенных вариантов или не нажмет непосредственно на кнопку поиска.