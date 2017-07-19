Возможность уплачивать НДС для электронных услуг — «налог на Google», за юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а не только за физлиц, может появится у иностранных поставщиков электронных сервисов для России. Данные изменения в настоящее время активно обсуждаются в Федеральной налоговой службе.

«Это было бы удобно и для участников рынка, и для государства. К примеру, ИП и организации, которые применяют специальные налоговые режимы не должны уплачивать НДС. Но сейчас они вынуждены выполнять функцию налогового агента», — отметили «Известиям» в налоговом ведомстве.

Опрошенные изданием эксперты сошлись во мнении, что данная мера позволит иностранным компаниям работать «в белую» на российском рынке, что для международных поставщиков услуг является приоритетом.

Закон о введении НДС для электронных услуг в размере 15,25% был подписан президентом РФ летом 2016 года, чтобы российская казна могла получать налоги с доходов таких гигантов, как Google, Apple и других.

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Google и Apple заплатят за всё