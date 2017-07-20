Пользователи интернета получили возможность совершить тур по Международной космической станции (МКС) — разумеется, виртуальный, но зато с высоким качеством изображения. Благодарить за это нужно сервис Street View Google, который к своему десятилетию запустил совместный с NASA проект, позволяющий любому человеку с доступом в сеть ознакомиться с условиями жизни и работы обитателей МКС.

По сути дела, это полноценная 3D-экскурсия, сопровождаемая познавательной информацией о том, что видно на экране в конкретный момент времени. Совершить виртуальный тур можно и со стационарного компьютера, и со смартфона: проект адаптирован под экраны мобильных устройств.

Работа над проектом экскурсии по МКС длилась четыре месяца. Фотосъемкой занимался Томас Песке — космонавт Европейского космического агентства и бортинженер Международной космической станции, пробывший там полгода. Воспользоваться той же технологией, на которой основана работа проекта Street View, не удалось: в условиях невесомости оборудование не функционировало таким образом, чтобы получились качественные снимки. В результате участники проекта и специалисты NASA придумали альтернативный способ съемки с использованием зеркальной фотокамеры и подручных средств, которые нашлись на борту МКС.

До сих пор функция 3D-тура от Google была доступна только на проекте Arts & Culture, который посвящен крупнейшим музеям мира.