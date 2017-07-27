Президент Венесуэлы Николас Мадуро наградил чиновников и военных, которые попали в санкционные списки США. Глава боливарианской республики вручил госслужащим копии сабли национального героя страны Симона Боливара.

Венесуэльский лидер заявил, что эти награды станут выражением моральной поддержки тем, кого коснулись «незаконные и вопиющие» нападки американских властей. «Наглое правительство США пыталось наказать их за верность боливарианской революции», — заявил Николас Мадуро в ходе церемонии, которую транслировал телеканал Venezolana De TV.

Ранее Вашингтон ввел санкции в отношении 13 высокопоставленных военных и должностных лиц Венесуэлы. Кроме того, власти США заявили о возможности расширения ограничительных мер, если будут проведены выборы в Конституционную Ассамблею (КА) Венесуэлы.