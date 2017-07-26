Законопроект об ужесточении антироссийских санкций, принятый ранее палатой представителей конгресса США, граничит между лицемерием и наглой откровенностью, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью агентству «Интерфакс».

«Прочитав документ, я пытался разглядеть грань между лицемерием и наглой откровенностью в тексте американского законопроекта. Что касается лицемерия - это по части «дестабилизации и вмешательства в дела Украины», это понятно», — пояснил дипломат.

При этом, как утверждает Владимир Чижов, законопроект откровенно демонстрирует намерение Вашингтона сделать приоритетом экспорт энергоресурсов США в Европу с целью создания американских рабочих мест. В документе также утверждается оппонирование «Северному потоку 2» и говорится, что этот проект якобы оказывает разрушительное воздействие на энергобезопасность Европейского союза.

«Но Евросоюз-то даже не спросили, как он к этому относится. Я думаю, что в той же Германии - не буду говорить о странах, которые скептически относятся к «Северному потоку 2» - в Германии реакция будет однозначно негативной», — заметил постпред.

Кроме того, Владимир Чижов пояснил, что меры, утвержденные конгрессом, могут подорвать не только строящиеся, но и существующие газопроводы и даже поставить под угрозу транзит российского газа через Украину.