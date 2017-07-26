Власти США внесли в санкционный список еще 13 граждан Венесуэлы. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении минфина США.

В список включены министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира, уполномоченный по правам человека Боливарианской Республики Тарек, глава Национального избирательного совета, а также вице-президент по вопросам выполнения социалистических задач и министр образования.

Напомним, 30 июля в Венесуэле пройдут выборы в национальное учредительное собрание. Оно займется реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. На территории страны с начала апреля идут массовые акции протеста. Они связаны с решением верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи.