Самыми эффективными парламентариями во втором рейтинге «КПД Госдумы» стали вице-спикеры Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов, Ирина Яровая и Петр Толстой. "Известия" ознакомились с данными, которые представили авторы исследования - политологи Дмитрий Гусев (Российская ассоциация политконсультантов) и Алексей Мартынов (Международный институт новейших государств).

Возглавил июльский интегральный рейтинг вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») с 70,9 баллами. Это позволило депутату обойти февральского лидера Ирину Яровую, работу которой эксперты оценили на 69,09 баллов. Третьим стал единоросс Петр Толстой, который существенно поднялся в рейтинге - с 9-го на 3-е место - и финишировал с 52,25 баллами.

Места с четвертого по седьмое (в порядке убывания) занимают Ярослав Нилов (ЛДПР), Павел Крашенниников («Единая Россия»), Галина Хованская («Справедливая Россия») и Андрей Исаев («Единая Россия»). Восьмое место делят единоросс Андрей Макаров и коммунист Николай Коломейцев (42,43). Замыкают десятку лидеров представитель "Справедливой России" Валерий Гартунг и Анатолий Аксаков («Единая Россия»).

В июльском рейтинге десятку лидеров покинул единственный представитель КПРФ Николай Коломейцев. Авторы исследования подчеркнули: хотя распределение мест в рейтинге и изменились, почти у всех депутатов вырос итоговый интегральный показатель.

Эксперты также обратили внимание на то, что разрыв между группой лидеров и остальными депутатами сократился - в основном за счет увеличения интенсивности работы депутатов из категории «думских новичков». Так, значительно укрепили свои позиции единороссы Николай Николаев, Ольга Савостянова и Вячеслав Никонов.

В разделе «народного голосования» Ирина Яровая обошла Сергея Неверова, а тройку лидеров замыкает Петр Толстой. Совсем близко к ним подошла депутат от ЕР Алена Аршинова. Лидерами по медиактивности стали депутаты Ирина Яровая, Наталья Поклонская и Сергей Неверов.

Что касается рейтинга активности в Госдуме, то тут первое место у Николая Коломийцева (КПРФ), Олега Нилова (СР) и Павла Крашенниникова (ЕР). Лидером в номинации «Работа в регионах» остался Сергей Неверов, с минимальным отрывом от которого идут единороссы Петр Толстой, Вячеслав Никонов и Николай Николаев.

Авторы рейтинга подчеркивают, что в нем не участвует председатель Госдумы, который имеет серьезную "медийную фору" в сравнении со всем депутатским корпусом. Также из рейтинга были исключены лидеры думских фракций, поскольку они, как правило, не работают в регионах, являясь официальными рупорами партий.

По оценкам экспертов, в целом высокий темп работы в Госдуме задают кандидаты-одномандатники. Депутаты-списочники этот темп стараются выдерживать, и в сравнении с предыдущим замером в ряде случаев приближаются к одномандатникам.

Как считали

Интегральный рейтинг состоит из четырех составляющих: индекса медийности депутатов, индексов их активности в Госдуме и в регионе, а также «индекса народного голосования», при подсчете которого учитывалось число голосов, полученных каждым депутатом в ходе открытого онлайн-опроса на портале проекта «КПД Госдумы». Голосование было открыто с середины января. За это время участие в голосовании приняли более 700 тыс. человек.

Индекс медийности был рассчитан с опорой на традиционные источники — «Медиалогию» и «Медиаметрикс» — как соотношение упоминаний конкретной персоны к общему числу упоминаний всех депутатов седьмого созыва на ТВ, в печатных и электронных СМИ.

Индекс активности депутата учитывал число выступлений парламентария в зале пленарных заседаний и количество законопроектов, внесенных от его имени (персонально или в качестве соавтора). Для заключения об активности депутата в регионе составители рейтинга привлекли к работе 500 экспертов — журналистов, политологов и политтехнологов из всех субъектов РФ. Они оценивали, насколько тесно парламентарий общается с избирателями, а также с представителями региональных и федеральных элит. В число экспертов вошли глава «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин и другие.

По сравнению с первым "замером" депутатской эффективности в феврале составители рейтинга добавили один новый параметр.

- При оценке работы депутата в регионе экспертами мы стали учитывать то, как парламентарий проявляет себя в соцсетях, - пояснил Дмитрий Гусев. - В начале года это этого сделать было нельзя, потому что не у всех были аккаунты - в феврале в соцсетях странички вели только 209 депутатов. Сейчас они серьезно активизировались.

Алексей Мартынов отметил, что если первый интегральный рейтинг КПД депутатов в феврале был отправной точкой и фиксированием ожиданий от нового созыва Госдумы, то в июле исследование охватило весь период парламентского года, став тем самым отражением работы парламентариев седьмого созыва.

- В основном ожидания оправданы. В целом сам вес суммарного интегрального рейтинга вырос, за исключением некоторых депутатов, которые продолжали работать «по старинке». Государственная Дума седьмого созыва уверенно восстанавливает должный конституционный статус и доверие как в экспертной среде, так и в обществе в целом. И, судя по результатам исследования, разочарования от нового состава Думы не наблюдается ни у избирателей, ни у экспертов, - подчеркнул политолог в беседе с «Известиями», отметив, что первый парламентский год совершенно четко показывает, что именно новички, как рядовые депутаты, так и те, кто работает председателями комитетов, задают темп работы всей Думы.

Дмитрий Гусев сказал "Известиям", что если в этом году депутаты сделали акцент на улучшении работы в соцсетях, то в следующем, по его прогнозу, они должны обратиться к классическим СМИ.

- Осенью парламентарии будут активно увеличивать свою медийную активность, - полагает эксперт. - Впереди президентские выборы, после которых у Думы останется всего три года до перевыборов, поэтому наращивать личный ресурс необходимо каждому депутату.