Весенняя сессия Совета Федерации стала одной из самых результативных за последние годы. За 15 пленарных заседаний были приняты три конституционных и 285 федеральных закона. Кроме того, за это время члены Совфеда совместно с депутатами внесли 98 законопроектов: почти четверть из них не только была одобрена, но и успела вступить в силу. О ключевых пунктах весенней сессии – в нашем материале.

Борьба с внешней угрозой

В ходе июньского заседания было озвучено предложение создать Временную комиссию, которая будет заниматься мониторингом «враждебной активности иностранных государств и международных организаций». Основная цель ведомства – защита суверенитета России и противодействие вмешательства во внутренние дела страны. По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, такая мера поможет дать «отпор русофобии и попыткам дестабилизировать обстановку в стране». Возглавил эту комиссию зампредседателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

Отмена открепительных

В конце мая Совфед принял ряд законопроектов, уточняющих процедуру выборов президента РФ в 2018 году. В частности, был одобрен закон, который исключает возможность голосования по открепительным удостоверениям. Если избиратель в день выборов не будет находиться по месту жительства, ему надо будет зарегистрироваться на избирательном участке по месту пребывания. Подать заявление он сможет не ранее чем за 45 дней, предшествующих дню голосования.

Новые бюджетные правила

Верхняя палата приняла закон, который направлен на снижение зависимости федерального бюджета от нефтегазовых доходов. Согласно новому правилу, расходы федерального бюджета должны рассчитываться с учетом цен на нефть марки Urals на уровне $40 за баррель. С 2018 года стоимость будет ежегодно индексироваться на 2%. Если цена превысит эту планку, дополнительные нефтегазовые доходы будут отправляться в резерв.

Оздоровление кредитно-банковской системы

За счет средств Фонда консолидации банковского сектора Банк России будет приобретать и продавать акции или другое имущество санируемых банков, а также предоставлять им кредиты. Таким образом удастся помочь некоторым организациям избежать банкротства и поспособствовать их финансовому оздоровлению. Кроме того, банки разделят на организации с универсальной и базовой лицензиями. Для первых будет установлен минимальный размер собственных средств в 1 млрд руб., для вторых — 300 млн руб.

Присяга при получении гражданства

Совет Федерации одобрил закон, который обязывает приносить присягу при получении гражданства РФ. Новое правило позволит также лишать гражданства людей, осужденных за терроризм и экстремизм.

Отмена бесплатного багажа

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому пассажирами с невозвратными билетами будет запрещено бесплатно провозить багаж. Нововведение вступит в силу через 60 дней после дня его официальной публикации. При этом обладатели возвратных билетов сохранят право перевозить бесплатно минимум 10 кг багаж.

Мессенджеры

С 1 января 2018 года в силу вступит закон о регулировании работы мессенджеров. С этого момента на них возлагается «обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ». Идентификация пользователей будет происходить через телефонный номер.

Запрет на нелегальную торговлю SIM-картами

Совфед принял закон, запрещающий продажу анонимных SIM-карт без паспортных данных. Более того, компаниям, закупающим SIM-карты для сотрудников, надо будет самостоятельно передавать данные о работниках операторам связи.

Снятие «ценза оседлости»

По закону, кандидаты в сенаторы обязаны проживать в регионах, которые собираются представлять в Совете Федераций. Исключение могут составить высокопоставленные военные – например, генералы. Новые правила позволят им вступить в Совфед от регионов, в которых они не жили и не работали. От «ценза оседлости» освободят тех кандидатов, кто на день голосования «имеет воинское звание высшего офицерского состава или специальное звание высшего начальствующего состава, либо соответствующий им классный чин юстиции».

Соцпенсия для сирот

Детей-сирот, чьи родители неизвестны, уравняют в правах с сиротами, оставшимися без кормильца. Согласно новому закону, который вступит в силу с 1 января 2018 года, они начнут получать соцпенсии. Размер выплат составит 10 тыс. 68 рублей 53 копейки.

Курортные сборы

Совет Федерации одобрил закон о введении курортного сбора в ряде российских регионов. В 2018-2022 годах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольских краях с туристов будет взыматься плата за пользование курортной инфраструктурой. При этом сумма не должна составлять более 50 рублей за сутки в 2018 году. В будущем цена может возрасти до 100 рублей. Собранные средства пойдут на облагораживание курортной инфраструктуры субъектов РФ.

Дети и подростки на митингах

В интервью «Известиям» Валентина Матвиенко заявила, что в законодательство может быть внесен проект, запрещающий несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях. «Ведь дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность. Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм», – заявила Матвиенко.