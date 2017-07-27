В Госдуме хотят ввести в Уголовный кодекс понятие «злоупотребление влиянием». Тот, кто за вознаграждение подтолкнет чиновника к принятию решения в интересах просителя, может быть наказан лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 15-кратной суммы взятки. Также уголовная ответственность будет грозить за обещание и предложение взятки или коммерческого подкупа, даже если само деяние так и не было совершено. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 27 июля, рассказал "Известиям" автор инициативы Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Аналогичные предложения уже вносились в Госдуму в октябре, но правительство высказало ряд замечаний к законопроекту, и его вернули на доработку. Новая редакция подготовлена с учетом этих замечаний, пояснил Анатолий Выборный.

По его словам, внести такие поправки в Уголовный кодекс рекомендовала России Группа государств против коррупции (ГРЕКО) по итогам третьего раунда оценки российского законодательства и отечественной практики борьбы с коррупцией.

Россия как член группы должна выполнять рекомендаций этой организации, пояснил «Известиям» член бюро ГРЕКО, замначальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Аслан Юсуфов.

- В соответствии с уставом ГРЕКО, ее доклады могут содержать рекомендации, адресованные оцениваемым странам для улучшения их внутреннего законодательства и практики борьбы с коррупцией. При этом страны – участницы группы отчитываются перед организацией о мерах, принятых во исполнение данных рекомендаций. Правилами процедур ГРЕКО предусмотрены и санкции за невыполнение рекомендаций вплоть до направления в эту страну миссии высокого уровня и опубликования официального заявления о невыполнении страной взятых на себя антикоррупционных обязательств, - сказал он.

В то же время, отметил Аслан Юсуфов, в ходе имплементации международных норм следует учитывать и положения нашего национального законодательства.

Злоупотребление влиянием

Авторы законопроекта предлагают дополнить УК статьей 291.4 "Злоупотребление влиянием". Это понятие расшифровывается как использование своих знакомств для того, чтобы повлиять "на принятие решения должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации" за вознаграждение или услугу. При этом карается не только непосредственно передача денег за нужное решение, но и предложение, обещание и согласие оказать содействие. Максимальная санкция по этой норме - лишение свободы до трех лет со штрафом в размере до 15-кратной суммы взятки.

Речь идет о так называемых «решалах», которые торгуют своим влиянием, пояснил Анатолий Выборный.

- Это люди, которые знакомы с каким-то высокопоставленным чиновником и предлагают свою помощь тем, кто не знает, как решить проблемы самостоятельно, в рамках действующего законодательства. Убеждают их, что могут "замолвить кому надо словечко" и добиться решения вопроса, но - за определенное вознаграждение. В нашей культуре это очень распространенный способ решения проблем, люди привыкли к такому подходу, и соглашаются, - сказал Анатолий Выборный.

Обещание взятки

Кроме этого, в УК предлагают ввести и такие понятия, как обещание, предложение и просьба принять либо передать взятку или предмет коммерческого подкупа, а также - предоставить незаконное преимущество. В том числе, в случаях, когда преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения или если взятка предлагается за совершение заведомо незаконных действий. Для этого проектируются новые статьи 204.3 и 291.3 УК. Максимальная санкция по ним – штраф до 5 млн рублей и лишение свободы до 8 лет.

Аслан Юсуфов пояснил "Известиям", что УК предусматривает уголовную ответственность за "приготовление к совершению преступления", однако она наступает только в случае тяжкого и особо тяжкого состава преступлений, а подготовка преступления небольшой тяжести остается безнаказанной. Именно с этим, по его словам, и связана рекомендация ГРЕКО.

Коммерческий подкуп

Авторы предлагают также внести в статью 204 (коммерческий подкуп) УК изменения, предусматривающие ответственность за подкуп в отношении любого сотрудника коммерческой организации. Действующая сегодня статья распространяется только на руководителей компаний. Максимальная санкция за передачу предмета подкупа – лишение свободы на срок до года, а за получение – до двух лет.

Кроме того, документом отменяется и правило о том, что в случае подкупа, причинившего ущерб только интересам компании, уголовное преследование проводится только по заявлению этой организации или с ее согласия.

Как пояснил Аслан Юсуфов, коммерческий подкуп нередко осуществляется с ведома руководителя организации либо при его непосредственном участии. В таких случаях его заинтересованность сохранить информацию в тайне может препятствовать расследованию преступлений.

С другой стороны, действующее ограничение направлено на защиту коммерческих организаций от злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

- В свое время мы пытались убедить ГРЕКО в полезности этого ограничения, для чего приводили указанные аргументы и примеры из правоприменительной практики, однако организация осталась при своем мнении, - рассказал он.

Мнение экспертов

Уточнение признаков отдельных коррупционных преступлений, а также расширение их перечня можно только приветствовать, считает директор юридической группы "Яковлев и Партнеры", доцент МГЮУ им. О.Е. Кутафина Анастасия Рагулина.

- Детализация деяний коррупционной направленности способствует снижению рисков необоснованного привлечения к уголовной ответственности. Представляется, что новые статьи, во-первых, позволят привлечь к уголовной ответственности всех лиц, участвующих в коррупционных преступлениях, а во-вторых, уменьшат число желающих принимать в них участие, - уточнила она.

Понятия «обещания или просьбы» передать взятку представляются неоднозначными, неопределенными и недетализированными, считает адвокат бюро "Деловой фарватер" Антон Соничев.

- Такие понятия не должны фигурировать в законе о возможном привлечении к уголовной ответственности граждан, поскольку права последних, гарантированные им Конституцией, рискуют быть нарушенными вследствие двоякого толкования закона, - пояснил он "Известиям".

В то же время, по мнению юриста, возможное введение в УК РФ новых уголовно-наказуемых деяний необходимо расценивать в качестве «ключевого шага по борьбе с коррупцией, пронзившей все органы государственной и муниципальной власти». Предложенная идея действительно может быть воплощена на практике, однако она должна быть доработана и конкретизирована, говорит он.

Понятия обещания и просьбы о предоставлении преимущества не нуждаются в расшифровке в законе - определенное разъяснение на этот счет уже дано в постановлении пленума Верховного Суда «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», напомнил Аслан Юсуфов. Согласно пункту 14 этого документа, обещание или предложение передать либо принять незаконное вознаграждение за совершение действий (бездействие) по службе необходимо рассматривать "как умышленное создание условий для совершения соответствующих коррупционных преступлений в случае, когда высказанное лицом намерение передать или получить взятку либо предмет коммерческого подкупа было направлено на доведение его до сведения других лиц в целях дачи им либо получения от них ценностей, а также в случае достижения договоренности между указанными лицами". При необходимости это разъяснение может быть дополнено по итогам обобщения Верховным Судом судебной практики уже после введения новой нормы.

Изменения, которые предлагают внести в Уголовный кодекс, только дробят статьи о коррупции, а их применение на практике вызовет сложности в силу размытости понятий «просьба, обещание» взятки, «влияние на принятие решений», заявил адвокат BGP Litigation Дмитрий Ипатиков. Однако Аслан Юсуфов полагает, что в Уголовном кодексе и так немало деяний, доказывать которые не проще, чем злоупотребление влиянием. Например, злоупотребление должностными полномочиями или их превышение. Однако правоохранительные органы эффективно справляются с этой задачей, убежден он.