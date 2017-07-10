Власти Украины добиваются ответных ограничений со стороны РФ, обязывая граждан России проходить предварительную электронную регистрацию при въезде в страну, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

По мнению зампредседателя нижней палаты парламента РФ, украинская сторона придумывает «квазивизы», чтобы создать для россиян искусственные препятствия в нарушение действующего межправительственного соглашения.

«Украинская власть упорно препятствует своим гражданам во взаимодействии с россиянами, демонстративно хамит, желая, чтобы наша страна ответила зеркальными ограничениями для украинцев, добиваясь таким образом запретов и ограничений для граждан Украины», — подчеркнула Ирина Яровая.

Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении властей страны в целях борьбы с терроризмом ввести биометрический контроль для иностранцев, пересекающих границу республики. Кроме того, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщил, что Киев собирается ввести систему предварительной электронной регистрации для россиян, въезжающих на территорию страны.