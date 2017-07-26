Туроператор «Аэлита Трэвел» из-за отсутствия компьютеров работает в ручном режиме, заявил в разговоре с «Известиями» директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) обеспечит возвращение застрявших в Болгарии 360 российских детей, которые поехали туда в детский лагерь. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственные органы, если считают нужным, вправе проводить проверку. Но мы сегодня пытались определить списочный состав. Авиаперевозчик спрашивал пофамильный список детей. Но так как компьютеры на сегодняшний день у компании изъяты, туроператор выполнял эту работу вручную. То, что нужно делать в таких ситуациях в одночасье, к сожалению, сегодня делается более продолжительный период», — сказал Осауленко.

Проблем с детьми, которые сейчас находятся на маршруте, никаких нет. Они в рамках туров живут, отдыхают и занимаются. Все они вовремя в соответствии с договорами вернутся на родину в Санкт-Петербург и Москву, заявляет представитель «Турпомощи».

«Ажиотаж негативно влияет на реноме добросовестного оператора. Компания от своих обязательств не отказывается и по мере возвращения средств из той же Болгарии будет проводить выплаты туристам, которые купили у них эти туры, но не успели воспользоваться», — сказал он.

По словам Осауленко, ситуация с приостановкой деятельности возникла не по вине туроператора, а по вине принимающей болгарской стороны. Никто не ожидал, что единственный руководитель, распорядитель кредитов, он же владелец болгарской принимающей компании, скоропостижно скончается.