Туроператор «Аэлита Трэвел» объявил о приостановке деятельности, говорится на сайте компании.

Компания также сообщает, что не может исполнить свои обязательства перед туристами, вылетающими в детский лагерь в Болгарии с 17 июля по 15 сентября 2017 года.

Отмечается, что госорганами Болгарии принято решение о закрытии оздоровительного лагеря Чавдар с 17 июля в связи с отказом в дальнейшей эксплуатации.

«Руководство ООО «Аэлита Трэвел» обратилось в правоохранительные органы Болгарии, а также в туристическое ведомство Болгарии, однако процесс взыскания денежных средств с недобросовестного иностранного оператора видится непростым и небыстрым», — заявил туроператор.