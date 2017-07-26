Следственные органы Санкт-Петербурга проводят процессуальную проверку туроператора «Аэлита Трэвел» на предмет возможного мошенничества. Следователи полагают, что из-за его действий возникли проблемы с возвращением 360 детей с отдыха в Болгарии.

Представители СК проверют сообщения СМИ, согласно которым дети, которые отдыхали в летнем лагере «Олимпиум», не смогли вовремя вылететь в Санкт-Петербург по окончании смены в связи с тем, что их возвращение не оплачено туркомпанией.

Накануне 140 детей вернулись домой за счет другой компании. Остальные 220 до сих пор пребывают в Болгарии.

Следователи начали процессуальную проверку на предмет возможного совершения мошеннических действий со стороны туроператора «Аэлита Трэвел». Так, будет изучена финансово-хозяйственная деятельность компании, планируется сделать выемку документации в его офисе, проверить его расчетные счета.

Туроператор «Аэлита Трэвел» основан в 1997 году. Имеет два офиса: в Санкт-Петербурге (основной) и Москве. Штат - 47 сотрудников. Компания специализируется на организации детских лагерей отдыха и продаже авиабилетов на чартерные рейсы.