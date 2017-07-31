30-летний легкий форвард Валерий Лиходей в ближайшее время покинет подмосковные «Химки». Контракт экс-баскетболиста сборной России истек с окончанием сезона и не будет продлен. Поэтому игрок стал подыскивать себе новый клуб.

Спортсмен уже практически договорился с одной из команд испанской ACB.

— Лиходей покидает «Химки» и хочет попробовать перезапустить свою карьеру за пределами России, — отметил источник, близкий к окружению форварда. — В его услугах заинтересован один серьезный клуб чемпионата Испании. Он не будет выступать в Евролиге-2017/18, но вполне может попасть в лучший турнир европейского баскетбола через год.

Агент Валерия Лиходея Обрад Фимич косвенно подтвердил эту информацию.

— У Лиходея много достойных предложений, — рассказал Обрад Фимич. — Вполне возможно, что он покинет Россию и продолжит карьеру в сильном европейском чемпионате. Пока не могу сказать названия клубов, заинтересованных в Валерии, но отмечу, что вопрос с новым контрактом может решиться до конца недели.

В сезоне-2016/17 средние показатели Лиходея в «Химках» составили 2,9 очка и 1,6 подбора. Форвард не смог вписаться в игровые схемы черногорского тренера Душко Ивановича, получая минимальное количество игрового времени. Это не помешало ему здорово проявить себя в финальной серии Лиги ВТБ с ЦСКА, когда лидеры химчан получили травмы. Тем не менее, новый главный тренер подмосковного клуба Георгиос Барцокас принял решение отказаться от услуг российского форварда. Также в межсезонье подмосковный клуб покинул другой легкий форвард — француз Нобель Бунгу-Коло. Им на замену руководство команды приобрело американцев Малкольма Томаса и Тайлера Хоникатта.

До «Химок» Валерий Лиходей успел поиграть во всех российских топ-клубах: ЦСКА (2003–2004), «Локомотиве-Кубани» (2012–2014) и УНИКСе (2014–2016). В составе московских армейцев баскетболист выиграл молодежную Евролигу-2004, в «Локо» Еврокубок-2012/13, а в УНИКСе серебряные медали Лиги ВТБ.

В составе молодежной сборной России Валерий Лиходей стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Европы-2005, а в 2009 году стал серебряным призером Универсиады. В майке национальной сборной России Валерий Лиходей принял участие в чемпионате Европы 2013 года.

Уроженец Ростова-на-Дону выступает в амплуа легкого форварда, но может «закрыть» и позицию четвертого номера. Более того, он отличный снайпер с хорошим дальним броском.

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