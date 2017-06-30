Георгиос Барцокас назначен новым главным тренером «Химок», сообщает баскетбольный клуб.

«Баскетбольный клуб «Химки» достиг договоренности с 52-летним греческим специалистом, чемпионом Евролиги Георгиосом Барцокасом. Контракт с тренером подписан на два года», — говорится в сообщении.

Ранее «Известия» сообщили, что на должность главного тренера клуба рассматривались две кандидатуры — 58-летнего американца Дэвида Блатта и Георгиоса Барцокаса.

С 1981 по 1992 год Барцокас играл за греческий клуб «Марусси», однако был вынужден уйти из спорта из-за травмы колена. В 2006 году он возглавил клуб «Олимпия Лариса», в 2009 году он стал тренером своей родной команды. В прошлом году он начал тренирвоать испанскую «Барселону», однако руководство клуба решило досрочно прекратить с ним сотрудничество.