В Донбассе готовы обеспечить безопасность представителей США, если они приедут в ДНР и ЛНР, чтобы изнутри оценить ситуацию в непризнанных республиках. Об этом «Известиям» рассказали представители властей в Донецке и Луганске. Новый спецпредставитель Вашингтона по Украине Курт Волкер несколько дней назад посетил подконтрольные Киеву донбасские территории. А депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что американский дипломат вполне может побывать и по другую сторону линии соприкосновения.

Курт Волкер, вступив в должность спецпредставителя США по Украине, первым делом направился лично оценить обстановку в регионе. Однако полной картины он увидеть не мог, так как ограничился визитом на территории, подконтрольные Киеву. Как правило, у западных политиков, когда речь заходит о возможности приехать в ДНР или ЛНР, возникают опасения по поводу безопасности. Представители властей в Донецке и Луганске заверили «Известия», что американские дипломаты могут не беспокоиться, организовать безопасное передвижение по ДНР и ЛНР не составит особого труда.

— К нам приезжали высокопоставленные лица из ООН, ОБСЕ и не только. Во всех случаях мы обеспечивали безопасность должным образом. Проблемы в том, чтобы визиты проходили без рисков, нет. Если у них возникнет желание, мы обеспечим их безопасность, — сказал «Известиям» заместитель командующего армией ДНР Эдуард Басурин.

В Донецке и Луганске заявляют, что заинтересованы в визите американских дипломатов, поскольку это позволит Вашингтону оценить ситуацию на фронтах с обеих сторон, увидеть реальное положение дел на неподконтрольных Киеву территориях и даст возможность получить объективное представление о войне на востоке Украины.

— Мы готовы принять любые иностранные делегации, в том числе американские, и показать им, что реально происходит в Донбассе. Если представители стран Запада хотят узнать объективную информацию о происходящем, они сами должны проявить инициативу и посетить этот регион, — сказал «Известиям» заместитель председателя народного совета ЛНР Владислав Дейнего.

Председатель народного совета ДНР Денис Пушилин отметил в беседе с «Известиями», что пока никто из Госдепартамента США или других структур в Вашингтоне не высказывал конкретных намерений посетить Донецк, но в случае такого обращения препятствовать возможному американскому турне по Донбассу власти самопровозглашенной республики не будут. По его словам, для ДНР важны любые усилия, которые помогут пролить свет на происходящее на востоке Украины и урегулировать ситуацию.

— Мы положительно оцениваем попытки всех политических игроков внести свою лепту в мирное разрешение конфликта, — сказал Денис Пушилин.

В последнее время в украинских СМИ активно обсуждается тема возможной поездки спецпредставителя США по Украине по всей территории Донбасса. Такая перспектива всерьез беспокоит часть киевских политиков, однако есть и те, кто не видит в подобных визитах ничего опасного. Например, депутат рады Надежда Савченко.

«Поедет ли Волкер на оккупированные территории? Я думаю, может, и кто ему может это запретить», — сказала она в эфире одного украинского телеканала, отметив, что и сама недавно ездила на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Но отказалась уточнять, когда это было.

Вопрос, поедет ли спецпредставитель США в Донецк или Луганск, пока остается открытым. При этом накануне служба ВВС сообщила, что Курт Волкер собирается прибыть в Москву для стратегических переговоров с представителями российских властей по урегулированию ситуации в Донбассе.