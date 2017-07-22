Интенсивность обстрелов со стороны украинских силовиков является наиболее высокой на Славяносербском направлении на севере самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он рассказал, что на этом направлении армия Украины произвела ротацию сил. В связи с этим обострение ситуации в данном районе было ожидаемым. По его словам, в настоящее время ситуация не меняется к лучшему и по-прежнему остается крайне напряженной.

«Наиболее интенсивные обстрелы ведутся на Славяносербском направлении, это районы населенных пунктов Желобок, Фрунзе, Донецкий, Сокольники, Пришиб, Славяносербск, Желтое и Раевка», — сказал Марочко.