Украинская армия перебрасывает к линии соприкосновения в Донбассе группы диверсантов. ВСУ намерены забросить их на территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил журналистам на брифинге в воскресенье, 16 июля, официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Он заявил, что цель диверсантов — совершение терактов на территории республики. Народная милиция располагает данными, что в район населенного пункта Нижнетеплое прибыло подразделение из состава 8-го полка специального назначения. Планируется прибытие еще одного подразделения, рассказал Марочко.

ВСУ из 53-й бригады ВСУ использовали беспилотник для корректировки огня в районе населенного пункта Луганское, добавил он.