Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать предложение главы самопровозглашенной ДНР (Донецкой народной республики) Александра Захарченко о создании нового государства Малороссии.

«Я пока оставляю без комментариев эту тему, она подлежит осмыслению и анализу», — заявил официальный представитель Кремля, отметив, что Москва сохраняет приверженность Минским договоренностям.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать новое государство — Малороссию, которая возьмет курс на присоединение к Союзному государству РФ и Республики Беларусь при сохранении суверенитета.

В свою очередь, власти ЛНР опровергли возможность создания нового государства, а Борис Грызлов назвал инициативу нарушающей минский процесс.

В ответ в Киеве заявили, что этот проект постигнет та же судьба, что и Новороссию, а также пообещали восстановить суверенитет над всей территорией Донбасса, а также Крымом.