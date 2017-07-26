За первые пять дней выплат вкладчики банка «Югра» получили страховое возмещение на сумму более 100 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Как уточняет «Интерфакс», уже выплачено 57,9% от общего объема страховой ответственности АСВ. Всего выплаты получили 117 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что физлица держали в банке вклады на общую сумму 181,5 млрд рублей, из которых потенциальные выплаты вкладчикам оцениваются в 169,2 млрд рублей.