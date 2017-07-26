Экс-председатель правления ПАО «Банк «Югра» Дмитрий Шиляев опроверг высказывания заместителя председателя Банка России Василия Поздышева и директора департамента банковского надзора Анны Орленко о возможных махинациях банка с деньгами вкладчиков.

Об этом Шиляев заявил в своем открытом обращении, имеющимся в распоряжении «Известий».

По его мнению, такого рода заявления порочат честь и достоинство руководителей и акционеров банка, а также подрывают репутацию банка.

Бывший глава кредитной организации подчеркнул, что банк «Югра» постоянно подвергался проверкам Центрального банка, последняя из которых завершилась в июле 2017 года, и они не выявили нарушений.

Ранее Поздышев и Орленко заявили о том, что в банке «Югра» были вклады, находившиеся за балансом кредитного учреждения.