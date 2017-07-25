Банк «Югра» подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать решения Центробанка незаконными. Это следует из материалов электронной картотеки арбитражных дел.

Иск зарегистрирован 24 июля. Подробности требования банка пока не оглашаются.

Ранее регулятор заподозрил «Югру» в недостоверности отчетности и выводе активов. 10 июля 2017 года ЦБ ввел временную администрацию и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка из-за неустойчивого финансового положения. Объем страховых выплат вкладчикам «Югры» оценивается в 170 млрд рублей. Это стало крупнейшим страховым случаем за всю историю системы страхования вкладов в России. После этого Генпрокуратура предложила приостановить выплаты вкладчикам банка «Югра» и отменить приказы регулятора. Но, несмотря на протесты Генпрокуратуры, все банки-агенты (ВТБ24, Сбербанк, Россельхозбанк и др.) начали страховые выплаты вкладчикам «Югры».