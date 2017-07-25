Кремль не считает возможным вмешиваться в ситуацию вокруг банка «Югра», это вопрос Центробанка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее банк «Югра» подал в Арбитражный суд заявление с требованием признать незаконными решения и действия ЦБ РФ. Какие именно решения ЦБ оспаривает заявитель, в материалах суда не указывается.

«Мы не считаем возможным каким-то образом вмешиваться в это дело. Нет, это не прерогатива Кремля», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента напомнил, что регулированием деятельности финансово-кредитных учреждений в России занимается Центробанк.

По его словам, банк «Югра» также «использует весь законный инструментарий для отстаивания своих интересов».

ЦБ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации банка сроком на полгода. Регулятор увидел признаки недостоверности отчетности банка и подозревает его в выводе активов и манипуляциях с вкладами. Генпрокуратура 19 июля потребовала отменить эти приказы ЦБ.