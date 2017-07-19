Генеральная прокуратура России опротестовала решения ЦБ о введении временной администрации в банке «Югра» и трехмесячном моратории на удовлетворение требований кредиторов банка, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Приказы Центробанка относительно деятельности банка «Югра» изданы безосновательно, ЦБ не выявлял нарушений обязательных нормативов, как при осуществлении надзорных функций, так и в ходе проверок.

Таким образом, следует из сообщения, основания для назначения временной администрации по управлению банком отсутствуют.

Более того, эти действия нанесут ущерб федеральному бюджету в связи со страховыми выплатами на сумму более 170 млрд рублей, снизят доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорят инфляционные процессы и ухудшат инвестиционный климат в стране, подчеркивается в заявлении ведомства.

В пресс-службе главного акционера банка «Югра» Алексея Хотина заявили, что бизнесмен в данный момент находится в Москве и совместно с топ-менеджментом банка и независимыми консультантами разрабатывает план финансового оздоровления банка для согласования с Центральным Банком России.