Федеральная налоговая служба (ФНС) в перспективе планирует отменить отчетность для бизнеса, использующего новую контрольно-кассовую технику (ККТ) для розничных операций. Сформировать отчетность «в один клик» и тем самым избавить себя от проверок можно будет через расширение функций ККТ, сообщил «Известиям» официальный представитель ФНС. Поскольку к концу следующего года на новые кассы перейдет практически весь бизнес в России, отмена отчетности в будущем затронет весь рынок. О таком шаге налоговую неоднократно просили объединения предпринимателей и депутаты Госдумы.

С 1 июля в России стартовал поэтапный переход на новые кассовые аппараты. Это делается для того, чтобы повысить собираемость налогов и вывести бизнес из тени, а также снизить число проверок бизнеса. Через год, с 1 июля 2018 года, на новую ККТ должны перейти и работающие на специальных режимах налогообложения (патенте и едином налоге на вмененный доход). Таким образом, новой техникой и новым методом работы с налоговой будет охвачен практически весь бизнес. Следующий шаг в этом направлении — отмена отчетности и уплата налогов «в один клик».

— Мы к этому последовательно идем, — ответил представитель налоговой на вопрос «Известий» о том, готова ли ФНС рассмотреть предложение по отказу от налоговой отчетности при использовании ККТ.

При этом он указал, что пока говорить о конкретных параметрах такого механизма преждевременно.

— Они [параметры] требуют проработки, но очевидно, что это кардинально упростит жизнь налогоплательщикам и создаст им максимально комфортные условия для исполнения своих налоговых обязательств , — рассказал собеседник «Известий».

Представитель налоговой службы также сообщил, что переход на онлайн-систему работы с бизнесом позволит ФНС «практически отказаться от проверок за счет формирования среды доверия между налогоплательщиком и налоговым органом и построения автоматизированного риск-анализа» для малого и среднего бизнеса.

Онлайн-фискализация сейчас активно развивается в мире, рассказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров. По его словам, одним из лучших примеров является Армения, где онлайн-кассы появились несколько лет назад. Например, там кассы могут печатать счета-фактуры для юрлиц.

Он отметил, что стратегия ФНС по отчетности предпринимателей с касс относится только к рознице, при этом актуальным эксперту представляется распространение технологии и на сделки с компаниями.

— Если бы российская ФНС переняла армянский опыт и все розничные ритейлеры смогли работать с юридическими лицами, пробивая счета-фактуры на кассах, это привело бы к тому, что весь бизнес в России вне зависимости от того, чем он занимается, смог бы отправлять отчеты в налоговую с помощью ККТ, — сказал он.

В целом, по оценке Алексея Федорова, работа ФНС в этом направлении приведет к упрощению администрирования процесса и к тому, что малому бизнесу, возможно, не понадобится иметь большой штат бухгалтеров . Ведь если каждая операция будет учитываться онлайн и находиться на патенте (а он подразумевает единую оплату в год единого налога), то не будет необходимости дополнительной проверки — все данные по каждой продаже и так будут «на ладони».

Бизнес стратегию ФНС приветствует. Уже сейчас даже в рамках имеющегося функционала ККТ можно сократить и даже отказаться от статистической отчетности, которую предоставляют субъекты предпринимательской деятельности, а также от декларирования, например, объемов производства алкогольной продукции, потому что эта информация уже и так есть в налоговых органах, рассказал «Известиям» руководитель центра экспертизы и аналитики «Опоры России» Иван Ефременков.

По его оценке, отмена отчетности не должна происходить за счет увеличения стоимости касс.

— В принципе каких-то дополнительных программ не потребуется . Различные сервисы могут появиться, но это уже на уровне предпринимателей, — рассчитывает он. — Мы неоднократно обращали внимание и ФНС, и правительства на то, что дублирующая отчетность есть и требует сокращения. Так что это правильный шаг.

Продолжение реформы деятельности налоговых органов назрело давно. К примеру, глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров в ходе недавних парламентских слушаний по бюджету высказал идею об отказе от налоговой отчетности для части налогоплательщиков, которые используют ККТ, чтобы кассы и оборудование могли через добавление новой функции автоматически переводить налоговые платежи.