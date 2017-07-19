В Налоговом кодексе будет закреплен приоритет содержания сделки над формой. В будущем органы не смогут отказать налогоплательщику в выплате НДС, например, из-за неверно поставленной запятой.

Закон о пределах прав и обязанностей налогоплательщиков, подписанный президентом Владимиром Путиным, в среду опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вступит в силу через месяц после публикации.

В обновленном Налоговом кодексе появится также перечень оснований для отказа в возмещении НДС или в принятии расходов на уменьшение платежей по налогу на прибыль организаций.

Ожидается, что налогоплательщики будут иметь более сильные позиции в судебных спорах.