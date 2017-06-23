Минфин в ближайшие дни внесет законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) в правительство, рассказали «Известиям» два федеральных чиновника и официально подтвердил директор налогового департамента Минфина Алексей Сазанов. По информации «Известий», Минфину и Минэнерго спустя несколько лет дискуссий наконец удалось найти компромисс по всем спорным вопросам. При этом будет отдельно доработан перечень расходов, которые включаются в уменьшение налогооблагаемой базы, а вопрос о льготах для обводненных месторождений вынесут в особый документ.

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Сроки формализации налоговой реформы в нефтяной отрасли неоднократно сдвигались из-за расхождения позиций Минфина и Минэнерго с нефтяными компаниями. Законопроект должен был быть представлен еще во второй половине прошлого года, затем сроки его внесения переносились на январь, февраль и апрель. В итоге текст будет представлен в июне.

— Последние два месяца дорабатываются технические детали, все острые вопросы уже решены, неразрешимых противоречий нет. Минфин должен внести итоговый законопроект в пятницу, 23 июня, — рассказал источник «Известий» в правительстве.

Другой собеседник, близкий к обсуждению реформы, подтвердил сроки внесения документа. По его словам, самый дискуссионный вопрос НДД — по льготам для нефтяных компаний — будет вынесен из текста.

— Эти вопросы, которые и были предметом обсуждения последние месяцы, будут решаться другими документами. Например, по обводненным месторождениям, — сообщил он

По словам источника «Известий», принимающего участие в подготовке реформы, все ключевые моменты уже согласованы.

— Доработка будет по перечню расходов, которые включаются в уменьшение налогооблагаемой базы, — уточнил он.

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов подтвердил, что ведомство внесет законопроект в скором времени.

— Минфин дорабатывает законопроект совместно с нефтяными компаниями и Минэнерго. Его направят в правительство и на согласование в заинтересованные ведомства в ближайшие дни, — сказал он «Известиям», не уточнив при этом детали содержания документа.

В начале июня замминистра энергетики Алексей Текслер в интервью «Известиям» сообщал, что Минфину и Минэнерго удалось разрешить большинство вопросов. При этом, по его словам, законопроект в целом «соответствует решениям и договоренностям, которые у нас были». Он также добавил, что в рамках реформы ведомства согласовали три группы месторождений: браунфилды Западной Сибири с объемом пилотных проектов до 15 млн т добычи в год, гринфилды Восточной Сибири (которые уже пользуются льготами по экспортной пошлине и могут в добровольном порядке перейти на НДД) и новые месторождения Западной Сибири объемом добычи около 300 тыс. т в год. Налогооблагаемая база — это расчетный денежный поток, к которому будет применяться ставка в 50%.

Долгожданное внесение законопроекта — хорошие новости для отрасли, уверен замдиректора Группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. По его мнению, закон должен носить универсальный характер, и «если правительство действительно считает, что каким-то отдельным компаниям необходимы льготы по тем или иным причинам, то их действительно следует рассматривать отдельно».

Законопроект Минфина предполагает, что бюджет несколько снизит свои доходы от нефтяной отрасли в пользу нефтяников, которые, соответственно, начнут разрабатывать больше месторождений и увеличат добычу, тем самым компенсировав бюджетные средства в будущем, добавил аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Введение НДД подстегнет отрасль к дальнейшим инвестициям и более правильной, современной модели работы, считает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках Sberbank CIB Михаил Шейбе. Он считает, что эта мера может позволить на горизонте двух лет принципиально увеличить добычу.