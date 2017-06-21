НДС за электронные услуги, оказанные на территории России, за иностранную компанию может уплатить российская - как налоговый агент. Но иностранные фирмы друг за друга — не могут, постановила Федеральная налоговая служба (ФНС). По мнению экспертов, это даст возможность иностранным интернет-сервисам, не работающим с физлицами, не платить «налог на Google» в России.

ФНС подготовила разъяснения касательно уплаты НДС на электронные услуги, оказываемые на территории России. Письмо (имеется в распоряжении «Известий») стало ответом на обращение гражданина, просившего разъяснить соответствующее положение Налогового кодекса. Согласно НК, российские компании и индивидуальные предприниматели, приобретающие электронные услуги у иностранной организации, автоматически становятся ее налоговыми агентами, и уплачивают за нее НДС со сделки. Например, как ранее сообщали «Известия», российские отели, работающие с популярным сервисом бронирования номеров Booking, должны перечислять в российский бюджет НДС с его комиссии.

Но, говорится в документе, если инофирма в России приобретает электронную услугу у другой инофирмы, то НДС уплачивать не нужно. В письме отдельно указывается, что российские компании и ИП такой привилегии не имеют.

С начала 2017 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, получившие название «налог на Google». Иностранные сервисы, предоставляющие электронные услуги в России, должны теперь регистрироваться как налоговые резиденты в нашей стране и перечислять в российский бюджет НДС в размере 15,25%. Как вариант, российские компании и ИП могут выступить налоговыми агентами своего иностранного партнера.

— Когда-то инофирме, чтобы реализовывать свои товары и услуги на территории России, нужно было входить в партнерство с российской компанией или регистрировать подразделение в нашей стране. В эпоху цифровизации иностранные компании смогли напрямую без посредников предлагать гражданам сервисы и услуги. Вопрос с налогообложением был урегулирован "налогом на Google", — прокомментировал Арсений Щельцин, директор по проектной деятельности Института развития интернета.

Управляющий партнер адвокатского бюро «НСН Альянс» Сергей Носов подтвердил: исходя из текста письма, иностранные компании, приобретающие электронные услуги у других инофирм на территории России, не будут уплачивать НДС. При этом российские юрлица — будут. — Это странно, учитывая, что российские компании обязаны быть налоговыми агентами и уплачивать НДС за инофирмы, — отметил Носов. — Но непосредственное применение это разъяснение если и будет иметь, то только для лица, обратившегося с запросом. Суды и налоговые органы вправе не применять это разъяснение, и руководствоваться буквальным содержанием Налогового кодекса.

По мнению Арсения Щельцина, разъяснение поможет компаниям не платить дважды НДС, если они перепродают услугу. А вот если они приобретают для себя — бюджет недосчитается налогов. — Часть иностранных компаний будет выступать как подрядчик и перепродавать услугу дальше физлицам — в таком случае они по закону должны уплатить НДС, — прокомментировал Щельцин. — А вот если они будут покупать для себя или дальше перепродавать нероссийским юрлицам — то НДС уплачиваться не будет. Безусловно это спорная ситуация, странно, что в одинаковых случаях российская компания платит налог, а иностранная — нет.

В ФНС от комментариев отказались.