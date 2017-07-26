По данным Ростуризма, за первые шесть месяцев 2017 года самыми популярными направлениями внутреннего туризма у россиян стали Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Федеральное агентство по туризму совместно с агрегаторами туристических предложений России и туроператорами выяснило, какие направления внутреннего туризма наиболее популярны. По итогам первого полугодия 2017 года в числе лидеров оказались Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Минеральные Воды», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что спрос на отдых в Минеральных Водах вырос на 65% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год, а цены на авиабилеты по этому направлению упали на 21% и составили примерно 5 тыс. рублей.

Рост популярности Минеральных Вод эксперты объясняют общим ростом туристического рынка, уменьшением средней цены на перелеты и перераспределением турпотока на различные российские курорты.

«По факту мы видим корректировку после кризисного снижения продаж в 2016 году. Одна из главных тенденций с точки зрения потребителя — снижение среднего чека на авиаперелеты благодаря росту популярности безбагажных тарифов», — отметил гендиректор интернет-сервиса для путешественников Biletix Александр Сизинцев.