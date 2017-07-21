Пресс-служба Ростуризма сообщила о начале поступления заявок от россиян, которые желают отказаться от ранее приобретенных путевок на отдых в Турцию и Грецию или досрочно завершить уже начавшийся тур.

Заявки поступают на «горячую линию» ведомства, говорится в сообщении его пресс-службы. Отказы обусловлены риском, возникшим из-за землетрясения, которое произошло в Эгейском море между берегами двух указанных стран.

Российское законодательство, регламентирующее правила предоставления туристических услуг, предусматривает возврат стоимости тура при отказе от путевки до вылета, однако турфирма имеет право удержать из этой суммы фактически понесенные им расходы, подтвердив их соответствующими документами.

Если отдыхающий желает прервать тур и вернуться на родину раньше времени, туроператор может приобрести ему обратный билет и оказать помощь иного рода, однако деньги за неиспользованную часть путевки в таком случае не возвращаются.

В Ростуризме утверждают, что все российские турфирмы, клиенты которых в настоящее время находятся на отдыхе в Греции и Турции или собираются туда отправиться, находятся на связи с ними и готовы предоставить необходимую поддержку.

Как сообщали «Известия», землетрясение произошло минувшей ночью в Эгейском море и спровоцировало небольшое цунами. В курортном городе Бодрум (Турция) пострадали около 70 местных жителей, на греческом острове Кос два человека погибли, а количество раненых приблизилось к сотне. Россияне в результате стихийного бедствия не пострадали.