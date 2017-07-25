Федеральное агентство по туризму отмечает, что египетской стороной сняты еще не все вопросы, касающиеся авиационной безопасности. Также беспокойство ведомства вызывает недавнее нападение на туристок на пляже в Хургаде, сообщила советник главы Ростуризма Светлана Сергеева.

«Результаты проведенных комиссией при Министерстве транспорта Российской Федерации проверок показали, что египетской стороной сняты еще не все вопросы, касающиеся авиационной безопасности», — цитирует ее слова «РИА Новости».

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после крушения авиалайнера над Синаем.