Экс-глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Известиям» поддержал идею сенатора закрыть McDonald's в России.

Российский сенатор Алексей Пушков предложил ввести санитарные санкции против сети американских ресторанов быстрого питания McDonald’s. Такое предложение Пушков выдвинул после того, как в интернете распространились фотографии из ресторана в штате Луизиана в США, где запечатлены условия полной антисанитарии и грязи.

«Логики закрывать за санитарные прегрешения в Луизиане нет. Коллективы, которые работают в McDonald’s, разные. Я поддерживаю закрытие не потому что там, в Луизиане, плохо и грязно. Там они разберутся. У нас тоже можно такого бардака найти, но это не системная проблема. Системная проблема в том, что нам на протяжении десятилетий, начиная с Горбачева, с Пушкинской площади, разрушают культуру питания. Вот за это надо выгнать не только McDonald’s, но и Coca-Cola и Pepsi Cola надо выгонять», — сказал Онищенко.

По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, подобная мера станет ответом на необоснованные санкции США.

«Учитывая то, что американцы вдруг возбудились на счет дополнительных санкций для того, чтобы торговать собственным газом. Внесли в нижней палате закон абсолютно необоснованный только потому, что им нужно продать свой сланцевый газ в Европу, они обвиняют нашу страну во всех смертных грехах. Мы их обвиним в том содержательном уроне, который они наносят нашему здоровью, нашей национальной культуре питания», — сказал он.