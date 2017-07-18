Продажу и использование спиннеров в России нужно запретить, заявил во вторник «Известиям» экс-глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор изучит популярную среди молодежи и детей игрушку на предмет безопасности для здоровья. Проверка вызвана тревогой родителей и преподавателей.

«Я так понимаю, что начались массовые жалобы родителей на эти спиннеры, которые проявляются во вредном воздействии на здоровье. Возможностями искажения в том числе и психического здоровья ребенка. Надо разобраться, может, даже приостановить их использование и продажу. Хотя я представляю, какой международный вой раздастся в ответ на такие предложения», — сказал Онищенко.

По мнению экс-главы Роспотребнадзора, контролирующие органы должны внимательнее следить за тем, во что играют российские дети.

«Сам факт этого уже говорит о том, что что-то в нашем Отечестве не в порядке. Прежде всего, разгульная политика «убрать надзоры государственные» со всех сегментов экономики, социальной жизни. Детская игрушка всегда была предметом самого пристального внимания со стороны надзорных органов. Начиная от замысла, материала, из которого она делается, и, собственно, того эффекта воспитательного, физического, которое она производит на организм ребенка. Что касается спиннеров, когда это превратилось в явление, которое уже волнует даже непрофессионалов, а государство при этом сохраняет олимпийское спокойствие — в этом вся и беда», — заключил он.